Іспанія

Лондонський клуб готовий запропонувати 60 мільйонів євро за француза.

Захисник збірної Франції та каталонської Барселони має варіант працевлаштування в англійській Прем'єр-лізі. Про це рапортують журналісти Sport.es.

Згідно з відомостями джерела, у підписанні 25-річного латераля зацікавлений Челсі.

Керівництво "пенсіонерів" заявило про готовність виділити на трансфер Кунде 60 мільйонів євро. При цьому сам футболіст хотів би залишитися в каталонському гранді.

У поточному сезоні Жюль взяв участь у шести поєдинках Барселони, відзначившись одним забитим м'ячем і однією гольовою передачею. Термін чинного контракту між сторонами закінчується влітку 2027 року.