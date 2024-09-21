Іспанія

Баски провалюють старт сезону.

В рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги Вальядолід на Естадіо Хосе Соррілья приймав Реал Сосьєдад.

Команди протягом всього матчу демонстрували "сумний" футбол, в наслідок чого фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Таким чином, колектив Іманола Альгуасіля продовжив свою безвиграшну серію в чемпіонаті Іспанії до п'яти матчів. В свою чергу Вальядолід завдяки цьому результату, здобув загалом своє п'яте очко у Ла Лізі.

Вальядолід — Реал Сосьєдад 0:0

Вальядолід: Гейн — Перес, Джума Бах (Ервін Кемерт, 78), Озкачар (Торрес, 14), Роса — Месегер, Юріч, Амалла (Перес, 46) — Мачіс (Санчес, 61), Латаса, Моро (Сілла, 78)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд (Пачеко, 81), Гомес — Кубо (Умар, 82), Субіменді, Турр'єнтес Імас, Сучич (Андер Оласагасті Іміскос, 61) — Оскарссон (Оярсабаль, 62), Беккер

Попередження: Юріч, Перес, Роса, Латаса — Агерд, Мехіас, Субельдія, Субіменді