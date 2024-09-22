Іспанія

Італієць відзначив гру хорватського ветерана "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відзначив стабільну гру центрального півзахисника команди Луки Модрича. Цитує італійського фахівця Фабріціо Романо.

"Лука Модрич завжди грає на максимальному рівні, для мене він — гарантія. Кожен гравець стає кращим, коли грає багато хвилин. Лука завжди ідеальний, і коли виходить у стартовому складі, і коли виходить на заміну

Розумієте, Лука гравець, який вміє керувати грою. Він має надзвичайні здібності, з таким футболістом завжди легше перемагати", — заявив Анчелотті.