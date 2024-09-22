Італієць відзначив гру хорватського ветерана "вершкових".
Анчелотті та Модрич, getty images
22 вересня 2024, 11:22
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відзначив стабільну гру центрального півзахисника команди Луки Модрича. Цитує італійського фахівця Фабріціо Романо.
"Лука Модрич завжди грає на максимальному рівні, для мене він — гарантія. Кожен гравець стає кращим, коли грає багато хвилин. Лука завжди ідеальний, і коли виходить у стартовому складі, і коли виходить на заміну
Розумієте, Лука гравець, який вміє керувати грою. Він має надзвичайні здібності, з таким футболістом завжди легше перемагати", — заявив Анчелотті.
Нагадаємо, у матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги, Реал Мадрид розгромив Еспаньйол (4:1)
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