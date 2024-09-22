Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 21 вересня 2024 року.

Мадридський Реал у рамках шостого туру іспанської Ла Ліги вдома обіграв каталонський Еспаньйол.

Команда Карло Анчелотті мала шалену перевагу в першому таймі, але не змогла розкрити захист суперників.

Усі голи цієї зустрічі в підсумку припали на другу половину, причому гості забили першими, однак поява на полі Вінісіуса Жуніора все змінила на користь Реал. Щоправда, не обійшлось без чергових дивних рішень арбітрів на користь мадридців.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Еспаньйол у рамках 6-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал — Еспаньйол 4:1

Голи: Карвахаль, 58, Родріго, 75, Вінісіус, 78, Мбаппе, 90 (пен.) — Куртуа, 54 (авт.)

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 60), Чуамені, Мілітао, Фран Гарсія — Вальверде, Модрич — Гюлер (Вінісіус, 55), Беллінгем (Рюдігера, 83), Родріго (Ендрік, 83) — Мбаппе.

Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Техеро (Агуадо, 76), Лосано (Грагера, 67), Крал, Каррерас (Кардона, 76) — Шеддіра (Веліс, 46), Пуадо (Мілья, 80).

Попередження: Мбаппе, Вальверде, Вінісіус, Беллінгем — Лосано, Хоан, Ромеро