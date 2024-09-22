Іспанія

Голкіпер може більше не зіграти в цьому сезоні.

Марк-Андре тер Штеген може більше не зіграти в цьому сезоні.

Голкіпер Барселони зазнав пошкодження в грі з Вільярреалом (5:1), невдало приземлившись після виходу на перехоплення навісу. Його забрали на ношах.

Diario Sport повідомляє, що німець може пропустити 8 місяців або навіть більше.

AS зазначає, що у голкіпера, найімовірніше, пошкодження зв'язки надколінка, і прогнозує його відсутність протягом семи-восьми місяців.

У цьому сезоні тер Штеген взяв участь у 6 матчах Ла Ліги.