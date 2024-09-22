Голкіпер може більше не зіграти в цьому сезоні.
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22 вересня 2024, 22:58
Марк-Андре тер Штеген може більше не зіграти в цьому сезоні.
Голкіпер Барселони зазнав пошкодження в грі з Вільярреалом (5:1), невдало приземлившись після виходу на перехоплення навісу. Його забрали на ношах.
Diario Sport повідомляє, що німець може пропустити 8 місяців або навіть більше.
AS зазначає, що у голкіпера, найімовірніше, пошкодження зв'язки надколінка, і прогнозує його відсутність протягом семи-восьми місяців.
У цьому сезоні тер Штеген взяв участь у 6 матчах Ла Ліги.