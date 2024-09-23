Іспанія

Німецький фахівець підкорює Іспанію.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про розгромну перемогу своєї команди над Вільярреалом (5:1). Цитує 59-річного німця AS.

"Ми виграли 5:1 у Вільярреалі. Прекрасний матч, дуже видовищний. Я вітаю мою команду, вона зіграла дуже добре.

У Вільярреала були гольові моменти. Нам потрібно діяти компактно, чинити тиск на суперника — це частина нашого стилю. Поки що ми добре справляємося. Це ризиковано, проте поки ми досягаємо успіху в Ла Лізі.

Рафінья демонструє дуже хорошу гру з першого дня. Я побачив футболіста, який віддає всі сили заради клубу. Це стосується і того, як він діє без м'яча, як захищається. Здорово, що він у нас є, як і Левандовскі та Ямал.

Ми граємо, як команда, футболісти грають один за одного, це важливо. Мені дуже подобається наше ставлення до справи, ми зосереджені на футболі і робимо те, що потрібно робити. І ми цим насолоджуємося. Я дуже радий, що треную цю команду.

Вільярреал ніколи не здається, але ми продовжували намагатися забити ще більше голів. І саме цього я і хочу — щоб ми тиснули впродовж 90 хвилин або навіть 94.

Мені дуже сумно через те, що сталося з тер Штегеном. Мені не хочеться відповідати на запитання про це. Я поки не зміг із ним поспілкуватися", — сказав Флік.

Барселона під керівництвом Фліка набрала 18 очок у стартових шести матчах чемпіонату Іспанії.