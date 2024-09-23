Іспанія

Голкіпер готовий підмінити тер Штегена.

Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру заради повернення в Барселону.

Ексголкіпер каталонців готовий повернутися в клуб, щоб замінити травмованого Марка-Андре тер Штегена. Німець порвав зв'язку на правому коліні в першому таймі матчу з Вільярреалом (5:1) у Ла Лізі і пропустить від 7 до 9 місяців.

"Якщо Барселона покличе мене, я буду готовий", — заявив Браво.

41-річний голкіпер оголосив про завершення ігрової кар'єри наприкінці серпня після закінчення контракту з Бетісом. У минулому сезоні воротар провів за клуб 14 матчів у всіх турнірах. Він також узяв участь у Кубку Америці у складі збірної Чилі.