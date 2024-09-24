Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Реалом та Алавесом.

У вівторок, 24 вересня, відбудеться матч сьомого туру іспанської Ла Ліги, під час якого Реал прийме Алавес.

Реал — Алавес

Вівторок, 24 вересня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Алехандро Муньїс Руїс.

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Було б справедливо сказати, що Реал не був у найкращій формі на початку сезону, але вони лякають своїх суперників, оскільки все ще непереможні і виграли шість з восьми матчів у всіх змаганнях. Минулого місяця команда Анчелотті здобула Суперкубок УЄФА, а минулого тижня вони відкрили свою кампанію в Лізі чемпіонів, перемігши Штутгарт з рахунком 3:1.

У Ла Лізі "лос бланкос" виграли чотири гри і звели внічию два з шести матчів, набравши 14 очок, що дозволило їм посісти друге місце в таблиці, відстаючи на одне очко від лідера Барселони, яка має гру в запасі.

Favbet вважає Реал беззаперечним фаворитом зустрічі проти Алавеса: перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.22, а перемога гостей — 15.50. На нічию пропонується показник 7.00. Також можна поставити на гол Вінісіуса Жуніора з коефіцієнтом 1.85.

Реал зіграв внічию два з трьох стартових матчів сезону, але в останніх трьох здобув перемогу, обігравши Реал Бетіс, Реал Сосьєдад та Еспаньйол, забивши при цьому вісім разів. На наступних вихідних "лос бланкос" чекає матч з мадридським Атлетіко, після чого вони вирушать до Франції, де на початку жовтня зіграють з Ліллем у своєму другому матчі Ліги чемпіонів.

Кіліан Мбаппе ще тільки освоюється на Бернабеу, але на рахунку гравця збірної Франції шість голів та одна гольова передача у восьми матчах, тож 25-річний футболіст не забариться вийти на пік форми.

Алавес провів чудову кампанію-2023/24 після повернення до вищого дивізіону, фінішувавши на 10-й позиції, і вони також були вражаючими на ранніх стадіях цього сезону. Так, "синьо-білі" виграли три, зіграли внічию один і програли два з шести матчів, набравши 10 очок, що дозволило їм посісти п'яте місце в таблиці, лише на чотири пункти відстаючи від мадридського Реала. У Алавеса немає єврокубкових зобов'язань, тому і вони перемогли у трьох з останніх чотирьох матчів, перебуваючи в чудовій формі.

До міжнародної перерви команда Луїса Гарсії перемогла Реал Сосьєдад і Лас-Пальмас, а в п'ятницю повернулася з перемогою над Севільєю після того, як 14 вересня програла Еспаньйолу 3:2.

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Модрич, Чуамені, Вальверде — Ендрік, Мбаппе, Вінісіус.

Алавес: Сівера — Новоа, Абкар, Моуріньо, Діарра — Бланко, Гевара — Ромеро, Гуріді, Конечни — Гарсія.

Не зіграють: Себальйос, Камавінга, Браїм Діас — Теналья.

Під питанням: Алаба — ...

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