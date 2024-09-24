У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Бетіс приймав Мальорку. Господарі першими забили, але гості швидко відновили паритет. 

На 93-й хвилині гри Валері приніс своїй команді перемогу. 

Реал Бетіс — Мальорка 1:2
Голи: Ло Чельсо, 7 Родрігес, 8 -  Фернандес, 90+3,

Реал Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте, Бернардо де Соуза, Родрігес (Перро, 69) — Рока, Альтіміра (Хуанмі, 82) — Авіла (Бакамбу, 69), Ло Чельсо, Еззалзулі (Руїбаль, 82) — Роке (Форнальс, 69)

Мальорка: Грейф — Санчес, Вальєнт (Копете, 77), Раїльйо, Мохіка — Кошта, Маскарель, Дардер Молл (Лато, 87) — Наварро Муньйос (Фернандес, 78), Ларін (Пратс, 76), Родрігес (Мачадо, 76)

Попередження: Бельєрін, Родрігес, Чельсо, Авіла — Кошта. 