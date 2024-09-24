Іспанія

Мадридський клуб у кінцівці зустрічі придумав собі неприємностей.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги Реал приймав Алавес.

Королівський клуб забив уже на першій хвилині гри, а до 48-ї рахунок був 3:0 на користь господарів.

Проте колектив Карло Анчелотті ледь не догрався: на 85-й хвилині Куртуа пропустив, а за хвилину послідував другий м'яч у ворота бельгійця. У підсумку, Реал утримав перемогу, але наприкінці зустрічі придумав собі зайвих проблем.

Реал Мадрид — Алавес 3:2

Голи: Васкес, 1, Мбаппе, 40, Гоес, 49 - Бенавідес, 85, Гарсія, 86

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао (Вальєхо, 80), Рюдігер, Менді — Вальверде (Модрич, 69), Чуамені, Беллінгем — Гоес (де Соуза, 69), Мбаппе (Гюлер, 80), Вінісіус (Гарсія, 90)

Алавес: Сівера — Новоа, Моуріньо, Абкар (Гуріді, 46), Діарра, Санчес — Ромеро (Реббаш, 60), Бенавідес, Бланко (Гевара, 60), Конечни — Вільялібре (Гарсія, 71)

Попередження: Вальверде, Вінісіус, де Соуза.