Іспанія

Сторони уклали угоду, про що незабаром стане відомо на офіційному рівні.

Завершення кар'єри голкіпера збірної Польщі Войцеха Щесни відкладається, оскільки він стане гравцем каталонської Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 34-річний поляк повністю узгодив однорічний контракт із "блаугранас", де він замінить травмованого Марка-Андре тен Штегена.

Зазначається, що найближчими днями Щесни пройде медогляд в Іспанії для остаточного завершення свого переходу до Барселони на правах вільного агента.

Нагадаємо, що цього літа Войцех Щесни домовився з туринським Ювентусом про дострокове розірвання контракту, після чого польський воротар вирішив повісити бутси та рукавички на цвях.