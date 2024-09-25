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Войцех Щесни, колаж: Фабріціо Романо
25 вересня 2024, 18:21
Завершення кар'єри голкіпера збірної Польщі Войцеха Щесни відкладається, оскільки він стане гравцем каталонської Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 34-річний поляк повністю узгодив однорічний контракт із "блаугранас", де він замінить травмованого Марка-Андре тен Штегена.
Зазначається, що найближчими днями Щесни пройде медогляд в Іспанії для остаточного завершення свого переходу до Барселони на правах вільного агента.
Нагадаємо, що цього літа Войцех Щесни домовився з туринським Ювентусом про дострокове розірвання контракту, після чого польський воротар вирішив повісити бутси та рукавички на цвях.