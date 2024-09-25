Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та мадридський Райо Вальєкано.

Каталонська Жирона та мадридський Райо Вальєкано зіграють у сьомому турі іспанської Ла Ліги на Монтіліві.

Мічел, після поразки від Валенсії (0:2), залучив до стартового складу Арнау та Гутьєрреса на флангах оборони, тоді як Давід Лопес повернеться в центр захисту, а Віктор Циганков та Хіль гратимуть на флангах атаки. Еррера та Мартін розташуються в центрі поля.

Іньїго Перес, на тлі нічиєї в дербі проти Атлетіко (1:1), використав із перших хвилин Педро Діаса та Валентіна в опорній зоні, а Балліу зіграє праворуч в атаці, яку очолить Камельйо.

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера, Мартін, Хіль — Аспрілья, Руїс.

Запасні: Карлос, П. Лопес, ван де Бек, Стуані, Данжума, Ромеу, Хуанпе, Франсес, Крейчі, Соліс, Порту, Місехой.



Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія — Діас, Валентін — Балліу, Паласон, Ембарба — Камельйо.