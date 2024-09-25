Іспанія

Команди так і не впорались із забитими голами.

Посеред цього тижня в каталонської Жирони вже не було потреби брати участь у єврокубках, бо її довгоочікуваний дебют у Лізі чемпіонів УЄФА стався як раз тиждень тому, коли команда Мічела таки поступилась французькому Парі Сен-Жермен на останніх секундах дуже важкого для перегляду протистояння.

Потім "червоно-білі" повернулись на внутрішню арену, але свого щастя не знайшли й там — Валенсія виявилась напрочуд негостинною (0:2), тож падіння каталонського колективу в турнірній таблиці продовжилось. І ось він шанс — матч сьомого туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Райо Вальєкано, який був одним із тих переслідувачів Жирони на старті сезону, який цими хибами команди Мічела зміг скористатись.

Проте команда Іньїго Переса виявилась не з тих суперників, хто дасть "червоно-білим" розкрити свій атакувальний потенціал. Або те, що від нього залишилось після літньої трансферної кампанії. Дуже важка гра для колективу Мічела, атаки якого якісно стримували в завершальній фазі, так що володіння м’ячем жодної користі не приносило.

Власне, як і моментів, бо в першому таймі ми чекали до останнього, і таки дочекались на нагоду Аспрільї, який замикав подачу з лівого флангу на дальній стійці абсолютно самотній, але запустив м’яч над воротами з рикошетом від газону. Це був найкращий шанс на обидві команди, і якщо з нього довгоочікуваний забитий м’яч не прийшов, то інші нагоди й уваги нашої не варті були.

А от що було цікаво, так це рішення Мічела в другому таймі, бо цей блок "блискавок" треба було якось долати. Як виявилось, нічого аж за край іспанський фахівець на чолі Жирони не вигадав, просто в Циганкова стало більше м’яча, а отже й нагоди почали з’являтись. Проте головним "забійником" усе одно залишався Аспрілья, бо на завершення повної години ігрового часу від дуже якісно приклався здалеку в праву хрестовину.

Райо на тлі суперників виглядав ніяково в атаці, але все одно створив свій момент наприкінці, коли господарі були близькими до того, аби цей матч узагалі виявився для них провальним. Проте Альваро в дещо схожій ситуації з моментом Аспрільї в першому таймі, але на ближній стійці, схибив, після чого мадридці засушили гру дрібними фолами остаточно.

У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме у Сельти з Віго, а мадридський Райо Вальєкано вдома зустрінеться з Леганесом.Жирона — Райо Вальєкано 0:0Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера, Мартін, Хіль (Данжума, 67) — Аспрілья (Місехой, 75), Руїс (Стуані, 67).Баталья — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія (Де Фрутос, 33) — Діас (Гумбау, 46), Валентін — Балліу, Паласон (У. Лопес, 46), Ембарба (А. Гарсія, 60) — Камельйо (Нтека, 78).Попередження: Циганков, Руїс, Еррера — Діас, У. Лопес, Балліу, Раціу