Іспанія

Непрості три очки для команди Гансі Фліка, але це сьома перемога в семи стартових турах Ла Ліги.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона зустрілася на власному полі з Хетафе.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол на 19-ій хвилині, автором якого став форвард "блаугранас" Роберт Левандовські.

У подальшому Барса продовжувала намагатися зробити рахунок більш комфортним для себе, проте у підсумку фінальний свисток зафіксував рахунок 1:0 на користь господарів.

Таким чином, підопічні Гансі Фліка здобули свою сьому перемогу у семи стартових турах нового сезону чемпіонату Іспанії.

Барселона — Хетафе 1:0

Гол: Левандовські, 19

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі (Гарсія, 88), Мартін, Бальде (Мартін, 88) — Касадо, Гарсія, Торре (Торре, 63) — Ямал, Левандовські (Педрі, 77), Діас

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Беррокаль, Альдерете, Джене (Ріко, 87) — Перес, Сантьяго (Майораль, 63), Мілья, Сола — Уче (Ожгюн Їлдирим, 80), Аленья (Арамбаррі, 63)

Попередження: Діас — Арамбаррі