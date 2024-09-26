Іспанія

Войцех найближчим часом поновить ігрову кар'єру.

Колишній воротар туринського Ювентуса та збірної Польщі Войцех Щесни підтвердив інформацію про переговори з каталонською Барселоною. Цитує поляка Фабріціо Романо.

"Так, я зараз веду переговори і розглядаю перехід у Барселону. Було б нешанобливо, якби я не розглянув цей варіант. Барселона — один із найкращих клубів у світі. Мене це надихає, — заявив Щесни.

Нагадаємо, минулого літа, Войцех Щесни став вільним агентом, після того, як пішов із Ювентуса й оголосив про завершення ігрової кар'єри.