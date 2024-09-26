Іспанія

Регламент УЄФА дозволяє.

Барселона зможе заявити на Лігу чемпіонів сезону-2024/25 Войцеха Щесни, якщо він погодиться перейти до каталонського клубу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" внесли до реєстраційного списку A лише двох воротарів — Марк-Андре тер Штегена та Іньякі Пенью, а до списку B було занесено двох вихованців клубу — Андера Астралага та Дієго Кочен.

Згідно з правилами УЄФА, якщо двоє з трьох воротарів з основного списку зазнали серйозних травм або вибили надовго через хворобу, клуб має право тимчасово, в будь-який момент сезону, внести в заявку іншого воротаря. Те саме стосується і ситуації, за якої один із двох воротарів у списку вибуває надовго.

При цьому, якщо Тер Штеген відновиться швидше, ніж планується, він може бути повернутий у заявку в будь-який час. Про це потрібно буде сповістити УЄФА за 24 години до матчу.