Іспанія

Ось такий поворот подій.

Травма Марка-Андре тер Штегена допоможе Дані Ольмо.

Півзахисник, куплений у Лейпцига влітку, був зареєстрований Ла Лігою на період до кінця року. Така можливість виникла внаслідок травми Андреаса Крістенсена.

Тепер же, як повідомляє Mundo Deportivo, "блауграна" зможе зареєструвати Ольмо до кінця сезону, скориставшись важкою травмою основного воротаря.

Через пошкодження коліна тер Штеген у цьому сезоні більше на поле не вийде. 80% того місця під стелею зарплат, яке займає німець, тепер можуть бути використані для реєстрації інших футболістів.

Раніше повідомлялося, що Барселона зможе заявити Щесни на Лігу чемпіонів.