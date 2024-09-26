До вашої уваги результати матчів чемпіонату Іспанії.
Еспаньйол - Вільярреал, Getty Images
26 вересня 2024, 22:12
У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги відбулися два поєдинки.
Вільярреал на виїзді обіграв Еспаньйол, а Лас-Пальмас і Бетіс переможця не виявили.
Еспаньйол — Вільярреал 1:2
Голи: Каррерас, 45+1 - Перес, 45+6, 63
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера (Гомес, 46), Оліван (Шеддіра, 72) — Техеро (Ромеро, 64), Крал, Лосано (Грагера, 73), Каррерас (Кардона, 80) — Пуадо, Веліс (Юнювар, 72)
Вільярреал: Конде — Феменія, Кошта (Наварро, 74), Альбіоль (Баї, 36), Кардона — Ахомаш (Терратс, 80), Комесанья (Парехо, 66), Гує, Баена (Суарес, 65) — Баррі, Перес (Пепе, 74)
Попередження: Лосано, Ромеро, Агуадо, Пуадо, Шеддіра — Перес, Конде, Терратс.
Лас-Пальмас — Реал Бетіс 1:1
Голи: Молейро, 9 - Ло Чельсо, 45+3
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті, Ерсог (Пехіньйо, 75), Муньос, Сінкгравен (Рамірес (Макберні, 44), 46) — Лойодіс (Муньос, 74), Родрігес, Гонсалес, Молейро (Янузай, 83), Рамірес (Макберні, 44) — Сілва
Реал Бетіс: Сілва — Руїбаль, Льоренте, Бернардо де Соуза, Перро — Кардосо, Ло Чельсо (Лосада, 82), Рока (Альтіміра, 64) — Форнальс, Діао Діаун (Бакамбу, 64), Еззалзулі (Авіла, 75)
Попередження: Молейро, Сіллессен, Лойодіс — Рока, Альтіміра, дель Торо.