Іспанія

Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з Сельтою.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Сельти (1:0).

"Ми грали з командою, яка діє дуже добре і прогресує з того часу, як прийшов новий тренер. Вони не програвали вдома з лютого. Вони добре грають, користуються будь-якою помилкою, яку ви зробите.

Ми не дуже добре атакували у першому таймі, хоча при цьому непогано захищалися. У другому таймі ми покращили гру, виявивши більше креативності в середині поля. У перерві я сказав гравцям, що той, хто помилиться, програє. Успіх був з нами.

Грізманн та Хуліан проявили себе у важливий момент, коли вони були потрібні команді", — наводить слова Сімеоне Marca з посиланням на DAZN.

Після семи турів Атлетіко набрав 15 очок і посідає третє місце у Ла Лізі, а у Сельти дев'ять балів та 10 рядок.