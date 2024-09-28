Іспанія

Чергова невдача колективу Пауло Пеццолано.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал Вальядолід приймав Мальорку на Естадіо Мунісіпаль Хосе Соррилья.

Протягом першого тайму зустрічі вболівальники голів не побачили. У другій половині поєдинку Ларін відкрив рахунок, вивівши гостей вперед. Пізніше Фернандес подвоїв їхню перевагу, а господарі поля встигли відповісти лише голом Івана Санчеса в компенсований час.

Для підопічних Пауло Пеццолано це був сьомий поспіль матч чемпіонату, в якому їм не вдалося здобути трьох очок.

Реал Вальядолід — Мальорка 1:2

Голи: І. Санчес, 90+4 — Ларін, 59, В. Фернандес, 83

Реал Вальядолід: Гейн — Л. Перес (Часко, 51), Джума Ба, Д. Торрес (Марото, 72), Роса — К. Перес (Юрич, 65), Кемерт, Мартін (Сілла, 65) — Мачіс (І. Санчес, 51), Латаса, Моро

Мальорка: Л. Роман — Маффео, Раїльйо, Копете, Мохіка — С. Кошта, Морланес (Маскарель, 65), Дардер (В. Фернандес, 76) — Р. Наварро (А. Санчес, 86), Ларін (Пратс, 75), Д. Родрігес (Шикінью, 76)

Попередження: К. Перес, Джума Ба, Кемерт — Морланес, С. Кошта