Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Осасуной та Барселоною.

У суботу, 28 вересня, відбудеться матч восьмого туру іспанської Ла Ліги, під час якого Осасуна прийме Барселону.

Осасуна — Барселона

Субота, 28 вересня, 22:00, стадіон Ель-Садар, Памплона. Арбітр зустрічі — Гільєрмо Куадра Фернандес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Осасуна виграла три, звела внічию два і програла два з семи матчів чемпіонату цього сезону, набравши 11 очок, що дозволило їй посісти сьоме місце в таблиці. "Лос Рохільос" під керівництвом Вісенте Морено, набрали чотири очки в останніх двох матчах, обігравши вдома Лас-Пальмас на минулих вихідних, а у вівторок зігравши внічию 0:0 з Валенсією. Осасуна чудово грає вдома в цьому сезоні, набравши 10 очок з 12 можливих, вигравши кожен з останніх трьох матчів перед власними вболівальниками у Мальорки, Сельти Віго та Лас-Пальмаса.

Favbet вважає, що Барселона — фаворит у матчі проти Осасуни. Перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.56, а перемога господарів — 5.90. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.60.

Команда з Памплони фінішувала 11-ю в Ла Лізі минулого сезону, що дещо розчаровує, враховуючи, що в 2022-23 роках вони були сьомими, а також дійшли до фіналу Копа дель Рей в тому сезоні. Осасуна не перемагала Барселону у вищому дивізіоні Іспанії з липня 2020 року і програла останні п'ять матчів Ла Ліги з каталонською командою, включно з поразкою 2:1 у відповідній грі минулого сезону.

Старт сезону для Барселони був чудовим, зважаючи на проблеми з травмами, і ще одна перемога в суботу стала б найкращим початком кампанії в Ла Лізі за всю її історію. Каталонські гіганти виграли свої перші вісім матчів у сезоні-2013/14, тож вони перебувають за дві перемоги від рекорду, що стало б певним досягненням для нового головного тренера Гансі Фліка. Барселона зазнала поразки від Монако з рахунком 2:1 у своєму першому матчі Ліги чемпіонів 19 вересня, але відреагувала у відмінній манері, розгромивши Вільярреал (5:1) минулих вихідних.

Роберт Левандовські забив єдиний гол у матчі, який приніс команді Фліка перемогу над Хетафе з рахунком 1:0 у середу ввечері, в результаті чого вона набрала 21 очко у семи матчів і очолила турнірну таблицю, відірвавшись на чотири пункти від Реала, який посідає друге місце, і який цими вихідними зіграє з мадридським Атлетіко.

Барселона сподівається на повернення Френкі де Йонга до жовтневої міжнародної перерви, але клуб був вражений новиною, що воротар Марк-Андре тер Штеген пропустить решту сезону через серйозну травму коліна, якої він зазнав у матчі проти Вільярреала.

Орієнтовні склади

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус — Ібаньєс, Торро — Р. Гарсія, Орос, Сарагоса — Будімір.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Торре, Рафінья — Левандовські.

Поточна форма

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