Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Атлетіко та Реалом.

У центральному матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії між собою зіграють Атлетіко і Реал в рамках мадридського дербі.

Атлетіко — Реал

Неділя, 29 вересня, 22:00, стадіон Сівітас Метрополітано, Мадрид. Арбітр зустрічі — Матео Бускетс Феррер.

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Востаннє Атлетіко вигравав Ла Лігу у сезоні-2020/21, і мало хто ставив на те, що цього сезону "матрацники" фінішує вище Реала та Барселони у вищому дивізіоні Іспанії, але перемога в мадридському дербі цими вихідними, безумовно, дасть змогу заявити про себе. Команда Дієго Сімеоне не була на повному ходу на ранніх стадіях кампанії-2024/25, але вони змиогли посісти третє місце в таблиці, лише на два очки відстаючи від другого Реала.

Цього сезону "червоно-білі" мають найкращу оборону в Ла Лізі, пропустивши лише тричі, і зробили чотири кліншити в п'яти з останніх шести матчів у вищому дивізіоні Іспанії. На минулих вихідних Атлетіко зіграв внічию 1:1 з Райо Вальєкано, але в четвер ввечері повернувся на переможний шлях: гол Хуліана Альвареса на 90-й хвилині забезпечив перемогу над Сельтою з рахунком 1:0, і це вже чотири перемоги в останніх п'яти матчах у всіх турнірах.

Favbet вважає, що шанси команд на перемогу рівні, але віддає невеличку перевагу Реалу — коефіцієнт 2.55. На перемогу "матрацників" пропонується показник 2.89. Якщо буде нічия, то цифри наступні — 3.45. А поставивши на гол Вінісіуса Жуніора можна примножити ставку в 2.00.

Господарі усвідомлюють масштабність завдання, що стоїть перед ними в неділю ввечері, але вони були останньою командою, яка перемагала Реал у Ла Лізі, записавши перемогу з рахунком 3:1, коли ці дві команди зійшлися на Ванда Метрополітано у вересні 2023 року. Безпрограшна серія Реала в Ла Лізі наразі становить 39 матчів, і вони наближаються до рекорду Барселони, який був встановлений у 2017-18 роках — 43 матчі, але на них чекає дуже важкий іспит цими вихідними.

Минулого сезону команда Карло Анчелотті виграла Ла Лігу та Лігу чемпіонів, і вони знову є фаворитами в обох змаганнях цього сезону, а прихід Кіліана Мбаппе на правах вільного агента зробив їх ще сильнішою командою, але француз пропустить своє перше мадридське дербі через травму. Цього сезону Реал виграв п'ять ігор і двічі зіграв внічию з семи матчів чемпіонату, набравши 17 очок, що дозволило йому посісти друге місце в таблиці. "Лос Бланкос" здобули п'ять перемог поспіль у всіх турнірах, включаючи перемогу над Штутгартом з рахунком 3:1 у першому матчі Ліги чемпіонів, який відбувся 17 вересня на Бернабеу.

Команда Анчелотті також обіграла вдома Еспаньйол та Алавес у двох останніх матчах чемпіонату, і тепер має три поєдинки до жовтневої міжнародної перерви- проти Атлетіко та Вільярреалу у Ла Лізі та з Ліллем у Лізі чемпіонів.

Реал Мадрид виграв 116 з 236 попередніх матчів з Атлетіко у всіх турнірах, але було б справедливо сказати, що "червоно-білі" мали свою частку успіху в їхніх останніх матчах.

Кадрова ситуація

Через травми Атлетіко залишився без Сезара Аспілікуети, Томаса Лемара та Пабло Барріоса.

Що стосується Реала, то головна новина команди стосується провідного бомбардира Мбаппе, який вибув з гри через травму стегна, отриману в минулому турі проти Алавеса.

Браїм Діас, Дані Себальйос і Давід Алаба також відсутні, але Едуардо Камавінга повернувся до складу, відновившись після травми коліна, яку він отримав на початку сезону.

Також повернувся Дані Карвахаль, іспанець подолав пошкодження, яке змусило його пропустити перемогу 3:2 над Алавесом у минулому турі.

Очікується, що відсутність Мбаппе призведе до того, що Анчелотті перейде до формації 4-3-1-2, яка активно використовувалася в минулому сезоні, дозволяючи Джуду Беллінгему діяти позаду Вінісіуса Жуніора та Родріго, а Лука Модрич вийде в центрі півзахисту.

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак — Хіменес, Ле Норман, Рейнілду — Льоренте, Де Пауль, Коке, Галлагер, Ліно — Грізманн, Альварес.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Модрич — Беллінгем — Родріго, Вінісіус Жуніор.

Поточна форма

Очні зустрічі