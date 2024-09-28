Іспанія

Колектив Хансі Фліка зазнав першої поразки в цьому сезоні Ла Ліги.

У рамках восьмого туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Осасуни. Каталонський клуб стартував жахливо: до 28-ї хвилини рахунок був 0:2 не на їхню користь.

На 53-й хвилині Віктор скоротив відрив і, вболівальники Барселони могли подумати, що буде камбек...

Проте, на 73-й хвилині гри Будімір реалізував пенальті, а на 85-й хвилині Бретонес довів рахунок до непристойного — 4:1. Здавалося, що рахунок таким і залишиться, але Ямал забив другий м'яч своєї команди в цій грі на 89-й хвилині.

Таким чином, підопічні Хансі Фліка вперше поступилися в поточному розіграші Ла Ліги.

Осасуна - Барселона 4:2

Голи: Будімір, 18, 72 (пен), Сарагоса, 28, Бретонес, 85 - Віктор, 53, Ямал, 89

Осасуна: Еррера — Аресо (Еррандо, 85), Катена, Бойомо, Хуан Крус (Відаль, 84) — Ібаньєс, Торро, Орос — Гарсія (Бретонес, 77), Будімір, Сарагоса

Барселона: Пенья — Кунде, Домінгес, Кубарсі, Мартін (Бальде, 70) — Торре (Діас, 59), Гарсія, Педрі — Торре (Діас, 59), Левандовські (Касадо, 70), Віктор (Ямал, 59)

Попередження: Ібаньєс, Сарагоса — Домінгес, Педрі.