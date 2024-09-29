У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Атлетик приймав Севілью. 

Гості зуміли врятуватися від поразки, забивши наприкінці зустрічі. 

Атлетік — Севілья 1:1
Голи: Хаурегісар, 36 -  Паділья Перес (аг), 90+3

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос (Берчіче, 71), Нуньєс, Паредес, Лекуе — Весга (Гурусета, 59), Хаурегісар — Беренгер (Каналес, 71), Гомес (Галаррета, 59), Вільямс (Паділья Перес, 85) — Вільямс (Паділья Перес, 85)

Севілья: Нюланд — Кармона (Педроса, 80), Баде, Куассі, Барко (Санчес, 46) — Агуме (Навас, 86), Гудель, Фернандес (Мехія, 80) — Лукебакіо, Іхеаначо (Сусо, 59), Еджуке

Попередження: Куассі, Педроса

Вилучення: Агірресабала, 82.