Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Атлетік - Севілья, Getty Images
29 вересня 2024, 19:21
У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Атлетик приймав Севілью.
Гості зуміли врятуватися від поразки, забивши наприкінці зустрічі.
Атлетік — Севілья 1:1
Голи: Хаурегісар, 36 - Паділья Перес (аг), 90+3
Атлетік: Агірресабала — Де Маркос (Берчіче, 71), Нуньєс, Паредес, Лекуе — Весга (Гурусета, 59), Хаурегісар — Беренгер (Каналес, 71), Гомес (Галаррета, 59), Вільямс (Паділья Перес, 85) — Вільямс (Паділья Перес, 85)
Севілья: Нюланд — Кармона (Педроса, 80), Баде, Куассі, Барко (Санчес, 46) — Агуме (Навас, 86), Гудель, Фернандес (Мехія, 80) — Лукебакіо, Іхеаначо (Сусо, 59), Еджуке
Попередження: Куассі, Педроса
Вилучення: Агірресабала, 82.