Іспанія

"Вершковим" дуже важко даються матчі з сусідами по Мадриду.

В рамках 8-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал втратив перемогу з Атлетіко (1:1) на останніх хвилинах гри.

Таким чином, "вершкові" не обігрують "матрацників" в основний час вже у семи матчах поспіль.

У семи останніх зустрічах у всіх турнірах Реал двічі здобув перемогу в додатковий час — в 1/4 фіналу Кубка Іспанії в сезоні-2022/23 та півфіналі Суперкубка Іспанії сезону-2023/24. Також команди тричі зіграли внічию, ще дві гри завершилися на користь колективу Дієго Сімеоне.

Востаннє Реал вигравав "Мадридське дербі" в основний час у вересні 2022 року — тоді матч чемпіонату Іспанії завершився з рахунком 2:1 на користь "королівського" клубу.