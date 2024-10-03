Іспанія

Влітку 2025 року англієць стане вільним агентом.

Реал задоволений Дані Карвахалем, але водночас хотів би підписати на правий фланг оборони молодшого футболіста.

Метою мадридського суперклубу є 25-річний Трент Александер-Арнольд із Ліверпуля. Чинний контракт Трента з мерсисайдцями розрахований до кінця сезону-2024/25, тобто підписати гравця можна буде безкоштовно. Реал уже контактував з англійцем щодо можливого переходу.

Планом Б для Реала є інший гравець з АПЛ. Якщо роздобути Трента "вершкові" не зможуть, то вони переключаться на Перо Порро з Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова поборотися з Реалом за підписання Александер-Арнольда.