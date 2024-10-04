Іспанія

У боротьбі за нагороду Ламін обійшов, зокрема, Кіліана Мбаппе.

Правий вінгер Барселони Ламін Ямал визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії за підсумками вересня, передає офіційний сайт турніру.

Протягом минулого місяця 17-річний іспанець узяв участь у чотирьох матчах Ла Ліги, відзначившись трьома голами та одним асистом.

Загалом на його рахунку чотири результативних удари та п'ять гольових передач у восьми поєдинках поточної кампанії турніру.

У голосуванні Ямалу протистояли нападник Реала Кіліан Мбаппе, нападник Атлетіка Іньякі Вільямс, півзахисник Бетіса Джовані Ло Чельсо та нападник Алавеса Карлос Вісенте.

Нагадаємо, що в серпні подібна нагорода дісталася одноклубнику Ламіна Рафіньї, тоді як сам Ямал став найкращим молодим (U-23) гравцем Ла Ліги.