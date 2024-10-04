У боротьбі за нагороду Ламін обійшов, зокрема, Кіліана Мбаппе.
Ламін Ямал, фото Ла Ліга
04 жовтня 2024, 20:00
Правий вінгер Барселони Ламін Ямал визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії за підсумками вересня, передає офіційний сайт турніру.
Протягом минулого місяця 17-річний іспанець узяв участь у чотирьох матчах Ла Ліги, відзначившись трьома голами та одним асистом.
Загалом на його рахунку чотири результативних удари та п'ять гольових передач у восьми поєдинках поточної кампанії турніру.
У голосуванні Ямалу протистояли нападник Реала Кіліан Мбаппе, нападник Атлетіка Іньякі Вільямс, півзахисник Бетіса Джовані Ло Чельсо та нападник Алавеса Карлос Вісенте.
Нагадаємо, що в серпні подібна нагорода дісталася одноклубнику Ламіна Рафіньї, тоді як сам Ямал став найкращим молодим (U-23) гравцем Ла Ліги.