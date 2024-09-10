Іспанія

Протягом місяця іспанець відзначився 5-ма результативними діями.

Правого вінгера Барселони Ламіна Ямала визнали найкращим гравцем (U-23) чемпіонату Іспанії за підсумками серпня, передає офіційний сайт турніру.

Протягом минулого місяця 17-річний іспанець узяв участь у 4 матчах Ла Ліги. На рахунку нападника 1 гол і 4 асисти.

Зазначимо, що Барселона здобула в цих поєдинках 12 очок. Головного тренера "блаугранас" Ганса-Дітера Фліка раніше визнали найкращим тренером чемпіонату Іспанії в серпні.

У 5 турі Ла Ліги Барселона гостюватиме в Жирони. Матч відбудеться в неділю, 15 вересня (початок — о 17:15 за Києвом).