Іспанія

Луїс блискуче справляється зі своєю роботою.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився щодо продовження контракту з "Фурія роха". Його слова наводить Marca.

"Тривають дуже просунуті переговори. Я вірю, що це питання буде вирішено в грудні. Коли все вщухне, сподіваюся, сказане втілиться в життя", — заявив де ла Фуенте.

Чинна трудова угода 63-річного фахівця розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, під керівництвом Луїса де ла Фуенте збірна Іспанії виграла Лігу націй-2023 та чемпіонат Європи-2024.