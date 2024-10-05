Іспанія

Стали відомі склади команд на матч Ла Ліги.

В дев'ятому турі елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал зіграє на своєму полі проти Вільярреала. В стартовому складі мадридців вийде український голкіпер Андрій Лунін, тоді як у гостей відзначимо появу досвідченого Рауля Альбіоля.

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Модрич — Беллінгем — Мбаппе, Вінісус Жуніор

Запасні: Фран, Санчес, Вальєхо, Гарсія, Мілітао, Гюлер, Себальйос, Рамон, Родріго, Ендрік, Васкес

Вільярреал: Конде — Феменія, Кошта, Альбіоль, Кардона — Комесанья, Гує, Парехо, Баена — Баррі, Пепе

Запасні: Жуніор, Бернат Веласко, Альтіміра, Наварро, Баї, Терратс, Ахомаш, Піно

Нагадаємо, початок матчу Реал — Вільярреал заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.