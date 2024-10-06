Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Алавесом та Барселоною.

У дев'ятому турі іспанської Ла Ліги Алавес на своєму полі прийме Барселону.

Алавес — Барселона

Неділя, 6 жовтня, 17:15, стадіон Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Арбітр зустрічі — Мігель Анхель Ортіс Аріас

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Минулого сезону Алавес фінішував 10-м у Ла Лізі, повернувшись до вищого дивізіону, і зараз також впевнений старт нової кампанії для баскської команди, яка набрала 10 очок у восьми матчах. Підопічні Луїса Гарсії можуть похвалитися трьома перемогами та однією нічиєю в перших восьми матчах, при цьому вони вже 11 разів вражали ворота суперників. Але їхня нещодавня форма викликає занепокоєння: вони програли три з останніх чотирьох матчів, у тому числі два останні — Реалу та Хетафе.

Favbet вважає, що Барселона — фаворит у матчі проти Алавеса: перемога каталонського клубу оцінюється коефіцієнтом 1.55, а перемога баскського колективу — 5.80. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.70. Форвард Барселони Роберт Левандовські у чудовій формі і якщо поставити на його гол, то ставка примножиться в 1.90 разів.

"Синьо-білі" програли кожну з трьох останніх ігор чемпіонату з Барселоною, тоді як їм не вдавалося здолати каталонських гігантів у вищому дивізіоні Іспанії з вересня 2016 року, що свідчить про масштабність їхнього завдання в поєдинку. Однак Алавес буде набагато свіжішим з цих двох команд через участь Барселони у Лізі чемпіонів.

Барселона виграла свої перші сім матчів Ла Ліги-2024/25, тож набрала 21 очко, чого достатньо для першого місця в таблиці, на три очки випереджаючи мадридський Реал, який посідає другу сходинку. Каталонці впевнено лідирують за кількістю голів у Ла Лізі цього сезону, вражаючи ворота суперників 25 разів, а Роберт Левандовські був чудовим у цьому сезоні, забивши дев'ять разів у 10 матчах, продемонструвавши, що він залишається одним з найкращих форвардів у світовому футболі. Барселона, безумовно, не буде недооцінювати Алавес, але вона виграла 24 з попередніх 36 матчів Ла Ліги проти недільних опонентів і є непереможною на виїзді з грудня 2001 року.

Кадрова ситуація

У Алавеса знову є сумніви щодо наявності Уго Новоа, але в іншому у господарів немає проблем.

Що стосується Барселони, то Марк-Андре тер Штеген, Фермін Лопес, Дані Ольмо, Марк Бернал, Андреас Крістенсен, Рональд Араухо та Гаві знову будуть недоступні через травми.

Орієнтовні склади

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Седлар, Діарра — Жордан, Бенавідес — Вісенте, Стоїчков, Мартін — Мартінес.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Гарсія, Педрі — Ямал, Левандовскі, Рафінья.

Поточна форма

Очні зустрічі