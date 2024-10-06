Іспанія

"Вершкові" здобули важкі три пункти.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди над Вільярреалом (2:0) в рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує італійського фахівця Marca.

"Сьогодні ми грали з двома опорниками — Вальверде та Камавінгою. Вони провели хороший матч. Едуардо не в найкращих кондиціях, тому що пропустив понад місяць і все ще не набрав найкращої форми. Він втомився і попросив про заміну. Але він додає. Те, що він повернувся, важливо для нас.

Ми зіграли організовано, з правильним ставленням до справи. Після голу ми досить добре контролювали гру, компактно оборонялися.

Дуже важливі три очки. Матч міг стати вкрай непростим, тому що суперник у хорошій формі, проте ми зуміли домогтися свого.

Ми забили два голи дальніми ударами, і це один із тих ресурсів, якими ми володіємо. У нас є футболісти з прекрасним ударом, такі як Вінісіус, Беллінгем, Мбаппе, Вальверде", — сказав Анчелотті.