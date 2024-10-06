Іспанія

Керманич Реала прокоментував стан власного підопічного.

У рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги напередодні мадридський Реал на власному полі обіграв Вільярреал.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці цього протистояння мала місце жахлива травма флангового захисника "бланкос" Дані Карвахаля, однак на цьому проблеми із здоров’ям для гравців господарів себе не обмежили.

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті розповів про стан здоров’я нападника Вінісіуса Жуніора.

"У Вінісіуса проблеми з шийним відділом хребта, його рухи повністю заблоковані, це дуже боляче, і завтра він також пройде обстеження", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.