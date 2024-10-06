Іспанія

Гідний вчинок Флорентіно Переса.

Мадридський Реал підписав новий контракт з правим захисником команди Дані Карвахалю. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Зазначається, що "королівський" клуб підписав нову трудову угоду із 32-річним іспанцем до 30 червня 2026 року, незважаючи на розрив хрестоподібної зв'язки, через який футболіст пропустить 8-10 місяців.

Попередня угода гравця з клубом спливала 30 червня 2025 року.

Цього сезону Карвахаль відіграв за Реал 11 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.