Україна

Захисник Реала прокоментував стан власного здоров’я.

Напередодні мадридський Реал у рамках дев’ятий туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграв Вільярреал.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці цього протистояння сталась жахлива травма флангового захисника "бланкос" Дані Карвахаля, після чого гравець господарів навіть не зміг самотужки залишити межі поля.

Після завершення гри футболіст "галактікос" прямо з карети "швидкої" звернувся до вболівальників із першими даними щодо стану власного здоров’я.

"Підтвердилась серйозна травма хрестоподібних зв'язок, на мене чекає операція, і я вибуду з ладу на кілька місяців.

Не можу дочекатись, коли почну відновлюватись і повернусь голодним, як звір.

Дуже дякую всім за ваші повідомлення, я відчуваю, що мене дуже сильно люблять", — заявив іспанський виконавець.



У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.