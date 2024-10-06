Іспанія

Каталонський клуб набрав три очки і став першим у Ла Лізі.

У рамках дев'ятого туру чемпіонату Іспанії Алавес на своєму полі приймав Барселону.

Каталонський клуб забив три голи зусиллями Роберта Левандовскі і завоював три очки.

Таким чином, Барселона повернулася на перше місце в Ла Лізі і має відрив від Реала, що йде на другому місці, у три пункти.

Алавес — Барселона 0:3

Голи: Левандовські, 7, 22, 32

Алавес: Сівера — Теналья (Діарра, 46), Абкар (Піка, 67), Моуріньо, Санчес — Бланко (Жордан, 78), Гевара — Вісенте, Стоічков (Гарсія, 57), Реббаш — Мартін

Барселона: Пенья — Гарсія, Кубарсі, Мартін, Бальде (де Йонг, 82) — Касадо, Педрі — Ямал (Фаті, 67), Діас, Торре — Левандовські

Попередження: Теналья, Мартінес, Моуріньо, Мартін.