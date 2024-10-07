Іспанія

Флік порівняв іспанську та німецьку команди.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поспілкувався з журналістами після переможного матчу з Алавесом (3:0) в рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

"Ми заслужили вести в рахунку з різницею в три голи до перерви. Я ціную те, що зробила команда. Це був важкий матч, Алавес чинив хороший тиск.

Я не люблю порівнювати команди. Ця Барселона відрізняється від моєї Баварії. Я щасливий, але у футболі все може змінитися. Ми задоволені виконаною роботою, але потрібно зосередитися на решті частини.

Поразки від Монако та Осасуни? На те були свої причини. Але я не люблю дивитися назад. Ми не зробили того, що повинні були, про що говорили перед цими матчами. Завжди важливо покращувати свою гру. Ми зосереджені на наступних іграх", — сказав Флік.

Раніше повідомлялося, що Ферран Торрес пропустить місяць і не зіграє з Реалом.