Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 6 жовтня 2024 року.
Алавес - Барселона, Getty Images
07 жовтня 2024, 00:35
У рамках дев'ятого туру чемпіонату Іспанії Алавес на своєму полі приймав Барселону.
Каталонський клуб забив три голи зусиллями Роберта Левандовські і завоював три очки.
Огляд матчу:
Алавес — Барселона 0:3
Голи: Левандовські, 7, 22, 32
Алавес: Сівера — Теналья (Діарра, 46), Абкар (Піка, 67), Моуріньо, Санчес — Бланко (Жордан, 78), Гевара — Вісенте, Стоічков (Гарсія, 57), Реббаш — Мартін
Барселона: Пенья — Гарсія, Кубарсі, Мартін, Бальде (де Йонг, 82) — Касадо, Педрі — Ямал (Фаті, 67), Діас, Торре — Левандовські
Попередження: Теналья, Мартінес, Моуріньо, Мартін.