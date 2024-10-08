Іспанія

Бразильський центрбек може з'явитися на полі вже у матчі Ла Ліги з Сельтою.

Напередодні стало відомо про те, що центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао не зможе допомогти збірній Бразилії в цю міжнародну паузу через м'язову травму лівого стегна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у таборі "вершкових" очікують, що 26-річний бразилець зможе бути доступним вже у найближчому матчі іспанської Ла Ліги проти Сельти, який відбудеться 19 жовтня.

Зазначається, що співробітники Реала щодня оцінюватимуть стан здоров'я Мілітао.

У цьому сезоні бразильський центрбек провів за "вершкових" 12 матчів, в яких він забив один гол та віддав один асист.