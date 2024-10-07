Іспанія

Точних термінів відновлення гравця поки що не визначено.

Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао не зможе допомогти збірній Бразилії у найближчих матчах. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 26-річний бразилець прилетів до національної команди, після чого пройшов медобстеження, яке діагностувало у нього м'язову травму лівого стегна.

Таким чином, Мілітао пропустить найближчі матчі відбору ЧС-2026 проти Чилі (11 жовтня) та Перу (16 жовтня). Проте точних термінів відновлення гравця поки що не визначено.

Нинішнього сезону Мілітао провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.