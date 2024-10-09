Іспанія

Польський воротар висловився про свою шкідливу звичку.

Напередодні голкіпер збірної Польщі Войцех Щесни офіційно став гравцем каталонської Барселони, куди він перейшов на правах вільного агента після завершення свого контракту з туринським Ювентусом.

В інтерв'ю іспанські ЗМІ спитали у 34-річного польського воротаря про його шкідливу звичку, а саме про паління цигарок.

"Куріння? Є аспекти мого особистого життя, які я не зміню. Якщо я курю, це нікого не стосується.

Якщо хтось думає, що може щось змінити в моєму особистому житті, нехай спробує ще раз. Це ніколи не спрацьовувало!" — відповів Щесни для Mundo Deportivo.

Минулого сезону Войцех Щесни провів 35 матчів, в яких він пропустив 30 голів та 15 разів відстояв "на нуль".

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