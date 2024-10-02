Іспанія

Угода з 34-річним поляком розрахована до кінця цього сезону.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із колишнім воротарем збірної Польщі Войцехом Щесни.

Угода з 34-річним поляком розрахована до кінця цього сезону. Він дістався "блаугранас" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента, чи можна навіть сказати на пенсії.

Минулого літа Щесни покинув Ювентус та оголосив про завершення кар'єри. Також він виступав за Арсенал, Рому та Брентфорд.

Минулого сезону Щесни провів 35 матчів, з яких 15 на нуль за 30 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, раніше Барселона на тривалий термін через травму втратила основного воротаря Марк-Андре тер Штегена.