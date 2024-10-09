Іспанія

Український голкіпер продовжує процедуру відновлення.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін через вірусну інфекцію не поїхав у розташування національної збірної України на найближчі матчі у рамках Ліги націй.

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", 25-річний українець не брав участі у тренувальній сесії разом із командою за 9 жовтня, продовжуючи відповідну процедуру відновлення.

Зазначається, що разом із Луніним також не тренувалися Вінісіус Жуніор та Браїм Діас, тоді як Кіліан Мбаппе займався тільки у приміщенні.

Раніше повідомлялося, що головний конкурент українця за позицією, Тібо Куртуа, у свою чергу, повернувся до тренувань з Реалом. Зазначається, що бельгієць займався за індивідуальною програмою як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.