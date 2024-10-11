Іспанія

Іспанець пропустить майже рік.

Правий захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль успішно переніс операцію на хрестоподібній зв'язці. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.

Пресслужба мадридського клубу поінформувала, що вже найближчими днями Карвахаль почне процес відновлення.

Нагадаємо, 32-річний іспанець отримав травму в матчі Ла Ліги з Вільярреалом (2:0). Повідомлялося, що він пропустить від восьми до десяти місяців.