Іспанія

Єгиптянин не поспішає до Саудівської Аравії.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може перейти в мадридський Реал. Про це повідомляє FourFourTwo.

За інформацією джерела, 32-річного єгиптянина хочуть підписати клуби з Саудівської Аравії, де він міг би стати одним з облич ліги, проте хороша форма гравця змушує європейські топ-клуби задуматися про його трансфер наступного літа.

Чинний контракт гравця з "червоними" розрахований до 30 червня 2025 року, тому в січні єгиптянин вже зможе домовитися з іншими клубами про підписання угоди на правах вільного агента.

Цього сезону Мохамед Салах відіграв за Ліверпуль десять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.