Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може перейти в мадридський Реал. Про це повідомляє FourFourTwo.
За інформацією джерела, 32-річного єгиптянина хочуть підписати клуби з Саудівської Аравії, де він міг би стати одним з облич ліги, проте хороша форма гравця змушує європейські топ-клуби задуматися про його трансфер наступного літа.
Чинний контракт гравця з "червоними" розрахований до 30 червня 2025 року, тому в січні єгиптянин вже зможе домовитися з іншими клубами про підписання угоди на правах вільного агента.
Цього сезону Мохамед Салах відіграв за Ліверпуль десять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ спробує підписати Салаха.