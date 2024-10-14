Іспанія

У юного вінгера розтягнення лівого підколінного сухожилля.

Напередодні стало відомо про те, що крайній нападник збірної Іспанії та каталонської Барселони Ламін Ямал

пропустить поєдинок із Сербією в рамках четвертого туру Ліги націй через пошкодження.

"Синьо-гранатові" виступили з офіційною заявою, оголосивши про характер травми 17-річного іспанського вінгера.

"Тести, проведені сьогодні вранці у гравця першої команди Ламіна Ямала, підтвердили, що у нього розтягнення лівого підколінного сухожилля.

Його повернення до тренувань визначатиметься часом відновлення", — сказано в заяві Барселони.

Водночас зазначається, що Фермін Лопес відновився після травми і повернувся до тренувань команди. Також незабаром очікується повернення Дані Ольмо.