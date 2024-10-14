У юного вінгера розтягнення лівого підколінного сухожилля.
Ламін Ямал, Getty Images
14 жовтня 2024, 16:48
Напередодні стало відомо про те, що крайній нападник збірної Іспанії та каталонської Барселони Ламін Ямал
пропустить поєдинок із Сербією в рамках четвертого туру Ліги націй через пошкодження.
"Синьо-гранатові" виступили з офіційною заявою, оголосивши про характер травми 17-річного іспанського вінгера.
"Тести, проведені сьогодні вранці у гравця першої команди Ламіна Ямала, підтвердили, що у нього розтягнення лівого підколінного сухожилля.
Його повернення до тренувань визначатиметься часом відновлення", — сказано в заяві Барселони.
Водночас зазначається, що Фермін Лопес відновився після травми і повернувся до тренувань команди. Також незабаром очікується повернення Дані Ольмо.