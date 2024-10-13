Ліга націй

Іспанець відчуває дискомфорт через перевантаження.

Правий вінгер Ламін Ямал не допоможе збірній Іспанії у четвертому турі Ліги націй УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт RFEF (Королівської іспанської футбольної федерації).

Іспанія — Данія 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.10.2024

Після вчорашнього домашнього поєдинку з Данією 17-річний іспанець відчув дискомфорт. Вже сьогодні вранці гравець пройшов МРТ у Мадриді.

Структурної травми в Ямала виявлено не було. Медики RFEF підтвердили, що проблема в нього виникла через перевантаження.

Задля уникнення будь-якого ризику травми, у збірній Іспанії прийняли рішення не випускати Ламіна на домашній матч проти Сербії, який відбудеться у вівторок, 15 жовтня (початок — о 21:45 за Києвом).

Зазначимо, що зараз на рахунку нападника Барселони три голи та дев'ять асистів у 17 поєдинках за національну команду.