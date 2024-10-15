З'явилася інформація про стан захисника Реала Едера Мілітао. 

Як стверджує Marca, 26-річний бразилець буде готовий до матчу проти Сельти. Нагадаємо, Мілітао отримав травму на початку жовтня і пропустив матчі збірної Бразилії. 

У поточному сезоні захисник з'явився на полі в 12 матчах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився одним забитим голом і став автором однієї гольової передачі. 

Зустріч десятого туру іспанської Ла Ліги між Сельтою і Реалом відбудеться в суботу, 19 жовтня.

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