Іспанія

26-річний футболіст буде готовий до матчу проти Сельти.

З'явилася інформація про стан захисника Реала Едера Мілітао.

Як стверджує Marca, 26-річний бразилець буде готовий до матчу проти Сельти. Нагадаємо, Мілітао отримав травму на початку жовтня і пропустив матчі збірної Бразилії.

У поточному сезоні захисник з'явився на полі в 12 матчах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився одним забитим голом і став автором однієї гольової передачі.

Зустріч десятого туру іспанської Ла Ліги між Сельтою і Реалом відбудеться в суботу, 19 жовтня.



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