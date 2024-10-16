Іспанія

Бразильський виконавець хотів би продовжити кар'єру в Бетісі.

Центральний нападник Бетіса Вітор Роке поділився своїми емоціями від перебування в Барселоні.

Клуб із Севільї у серпні орендував 19-річного бразильця в "блаугранас" до кінця сезону-2024/25 із правом викупу.

"Я та моя сім'я пережили дуже важкі часи, але тепер вони посміхаються разом зі мною. Я не посміхався шість-сім місяців. Я дуже щасливий у Бетісі, адже тут я знову посміхаюся. Мені дуже добре живеться, тож я хотів би продовжувати грати тут", — цитує слова Роке журналіст Фабріціо Романо.

Зараз на рахунку нападника один гол у семи матчах у всіх турнірах за Бетіс. Ще у вересні Вітор заявив, що в Барселоні очікував іншого ставлення до себе.

У суботу, 19 жовтня, колектив Мануеля Пеллегріні гостюватиме в Осасуни в десятому турі Ла Ліги.