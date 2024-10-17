Іспанія

Нова угода з 36-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із головним тренером Клаудіо Хіральдесом.

Нова угода з 36-річним іспанським фахівцем розрахована до літа 2027 року, тоді як попередній контракт закінчувався влітку 2025 року.

Хіральдес очолив Сельту у березні цього року, замінивши Рафаеля Бенітеса. До цього він працював у структурі клубу з 2019 року, але брав річну перерву, коли тренував Гран Пенью.

Після дев'яти турів Сельта набрала 13 очок і посідає дев'яте місце у Ла Лізі. Свій наступний матч клуб із Віго проведе проти мадридського Реалу – 19 жовтня.